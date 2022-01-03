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Önce anket, sonra park - Son Dakika

Önce anket, sonra park

03.01.2022 09:32
Önce anket, sonra park

Erzene Mahallesi'nde bulunan Gençlik Parkı'nı yenileme kararı alan Bornova Belediyesi, bölgede yaşayanlarla anket yaparak parkta yapılacak çalışmaları birlikte belirledi.

Bornova Belediyesi ilçede düzenlenmesi planlanan parkları Bornovalıların önerileri doğrultusunda yeniliyor.

Bornova Belediyesi 'katılımcı demokrasi' ilkesi doğrultusunda hayata geçirdiği uygulamayla Bornovalıları kent yönetimine dahil ediyor. İlçede yenilenmesi planlanan parklar, Bornovalıların önerilerine göre düzenlenecek. Bitkilendirme, park alanının kullanımı ve izolasyonda kullanılacak malzemenin belirlenmesi için hazırlanan sorulardan oluşan anket çalışması ilk olarak Erzene Mahallesi 45 Sokak'taki Gençlik Parkı çevresinde yaşayan vatandaşlarla gerçekleştirildi. Ankete katılan vatandaşlar fikirlerinin sorulmasından dolayı memnuniyet duyduklarını dile getirdiler.

Daha çok ağaç ve spor alanı

Bornova Belediyesi İletişim Merkezi tarafından yapılan ankete katılanlara park alanının nasıl değerlendirilmesini istedikleri soruldu. 270 Bornovalının katıldığı anketin sonuçlarının analiz edilmesinin ardından başlatılacak olan yenileme çalışmalarıyla Bornovalıların talepleri karşılanacak. Anketten parkta bulunun ağaç sayısının ve spor alanlarının arttırılması ile aydınlatmanın güçlendirilmesi talebi çıktı.

"Katılımcılığı esas alıyoruz"

İletişim Merkezi'nin faaliyete geçmesiyle birlikte Bornovalıları kent yönetimine daha aktif bir şekilde katma imkanı bulduklarını ifade eden Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Katılımcılığı esas alan yerel yönetim anlayışıyla hareket ediyoruz. Alan çalışmalarıyla Bornovalıların taleplerini dinliyor, başlattığımız yeni uygulamayla Bornova'yı Bornovalılarla birlikte güzelleştiriyoruz" dedi.

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Bornova Belediyesi, gençlik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

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