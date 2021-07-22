Dün akşam saatlerinde Atakent Mahallesi'nde E.D.(30) isimli kişi, ağabeyi ile kavga ettikten sonra annesini bıçakla boğazından yaraladı. Daha sonra sokağa çıkarak park halindeki araçlara zarar verdi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçaklı saldırgan, olay yerine gelen polis ekiplerine de bıçakla saldırmaya çalıştı. Polisin uyarılarına rağmen saldırmaya devam eden şüpheli, ayağına ateş edilerek etkisiz hale getirildi. Şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada, 6 adet bıçak bulundu.
Kelepçelenen E.D., hastaneye kaldırıldı. E.D'nin "Kasten yaralama" ve "Uyuşturucu kullanmak" suçlarından 13 kaydı olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Önce annesini bıçakladı, sonra olay yerine gelen polislere saldırdı! Ümraniye'de sokak ortasında haraketli anlar - Son Dakika