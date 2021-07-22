Önce annesini bıçakladı, sonra olay yerine gelen polislere saldırdı! Ümraniye'de sokak ortasında haraketli anlar - Son Dakika

Dün akşam saatlerinde Atakent Mahallesi'nde E.D.(30) isimli kişi, ağabeyi ile kavga ettikten sonra annesini bıçakla boğazından yaraladı. Daha sonra sokağa çıkarak park halindeki araçlara zarar verdi.

AYAĞINDAN VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçaklı saldırgan, olay yerine gelen polis ekiplerine de bıçakla saldırmaya çalıştı. Polisin uyarılarına rağmen saldırmaya devam eden şüpheli, ayağına ateş edilerek etkisiz hale getirildi. Şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada, 6 adet bıçak bulundu.

13 SUÇ KAYDI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Kelepçelenen E.D., hastaneye kaldırıldı. E.D'nin "Kasten yaralama" ve "Uyuşturucu kullanmak" suçlarından 13 kaydı olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.