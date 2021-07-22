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Önce annesini bıçakladı, sonra olay yerine gelen polislere saldırdı! Ümraniye'de sokak ortasında haraketli anlar - Son Dakika

Önce annesini bıçakladı, sonra olay yerine gelen polislere saldırdı! Ümraniye'de sokak ortasında haraketli anlar

22.07.2021 17:55

Ümraniye'de ağabeyi ile kavga edip annesini bıçakla yaralayan bir şahıs, olay yerine intikal eden polis ekibine de bıçakla saldırmaya çalışınca ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Cep telefonuyla saniye saniye kaydedilen olayın ardından saldırgan, kelepçelenerek gözaltına alındı. Madde bağımlısı olduğu öğrenilen adamın üzerinde arama yapan ekipler, şahsın üzerinden 6 bıçak buldu.

Dün akşam saatlerinde Atakent Mahallesi'nde E.D.(30) isimli kişi, ağabeyi ile kavga ettikten sonra annesini bıçakla boğazından yaraladı. Daha sonra sokağa çıkarak park halindeki araçlara zarar verdi.

AYAĞINDAN VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçaklı saldırgan, olay yerine gelen polis ekiplerine de bıçakla saldırmaya çalıştı. Polisin uyarılarına rağmen saldırmaya devam eden şüpheli, ayağına ateş edilerek etkisiz hale getirildi. Şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada, 6 adet bıçak bulundu.

Annesini bıçaklayan şahıs, polis ekiplerine saldırması üzerine ayağından vuruldu

13 SUÇ KAYDI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Kelepçelenen E.D., hastaneye kaldırıldı. E.D'nin "Kasten yaralama" ve "Uyuşturucu kullanmak" suçlarından 13 kaydı olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Önce annesini bıçakladı, sonra olay yerine gelen polislere saldırdı! Ümraniye'de sokak ortasında haraketli anlar

Polis, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Önce annesini bıçakladı, sonra olay yerine gelen polislere saldırdı! Ümraniye'de sokak ortasında haraketli anlar - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Önce annesini bıçakladı, sonra olay yerine gelen polislere saldırdı! Ümraniye'de sokak ortasında haraketli anlar - Son Dakika
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