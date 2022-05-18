Önce araçlara çarptı ardından su kanalına uçtu: 1 yaralı - Son Dakika
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Önce araçlara çarptı ardından su kanalına uçtu: 1 yaralı

18.05.2022 23:56
Önce araçlara çarptı ardından su kanalına uçtu: 1 yaralı

Balıkesir'de 4 araca çarpan otomobil olay yerinden 1 kilometre uzaklıkta su kanalına uçtu.

Balıkesir'de 4 araca çarpan otomobil olay yerinden 1 kilometre uzaklıkta su kanalına uçtu. Sürücü, kanala düşen araçtan çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Altıeylül ilçesinin en hareketli caddesi olan Beyoğlu Caddesi'nde meydana gelen kazada, M.Y. idaresindeki 10 BZ 906 plakalı otomobil, 4 araca çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. Olay yerinden 1 km uzaklaştıktan sonra yerlerin kaygan olmasıyla sürücünün direksiyon hakimiyetini araç su kanalına uçtu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü su kanalına düşen araçtan çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Otomobilin diğer araçlara çarpma anı ise çevreden geçen bir vatandaşın araç kamerasına yansıdı. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Balıkesir, Otomobil, Tragger, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Önce araçlara çarptı ardından su kanalına uçtu: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Önce araçlara çarptı ardından su kanalına uçtu: 1 yaralı - Son Dakika
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