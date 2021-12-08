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Önce eşini kurşuna dizip sonra kafasına sıkmıştı! Olayın sır perdesi aralandı - Son Dakika

Önce eşini kurşuna dizip sonra kafasına sıkmıştı! Olayın sır perdesi aralandı

08.12.2021 15:00
Önce eşini kurşuna dizip sonra kafasına sıkmıştı! Olayın sır perdesi aralandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, 22 yıllık eşi Muhlise Demirel'i tabancayla vurduktan sonra başına dayadığı silahı ateşleyerek intihar eden Yusuf Demirel'in, eşinin cep telefonuna gelen mesajları görünce tartıştığı ortaya çıktı.

Dün öğle saatlerinde, Darıca Bayramoğlu Mahallesinde meydana gelen olayda, Yusuf Demirel, kendisi gibi güvenlik görevlisi olan eşi Muhlise Demirel ile tartıştı. Yusuf Demirel tabanca ile eşi Muhlise Demirel'e 5 el ateş etti. Muhlise Demirel bacaklarına ve vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralandı. Yusuf Demirel daha sonra başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar etti.

2 çocuk annesi Muhlise Demirel'in 'imdat' diye bağırmasıyla silah seslerini duyan komşuları hemen 112'yi aradı. Yaralanan Muhlise Demirel, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Yusuf Demirel ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Muhlise Demirel yoğun bakımdaki tedavisinden sonra servise alındı.

''HER İKİMİZİN DE TELEFONLARINI ALIN''

Olay öncesi, Yusuf Demirel'in, eşi Muhlise Demirel'in telefonuna gelen mesajları gördüğü ve tartışmanın da bu nedenle başladığı öğrenildi. Öte yandan Muhlise Demirel'in yerde kanlar içerisinde yattığı sırada olay yerine gelen güvenlik güçlerine, "Her ikimizin de telefonlarını alın" dediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Önce eşini kurşuna dizip sonra kafasına sıkmıştı! Olayın sır perdesi aralandı
Önce eşini kurşuna dizip sonra kafasına sıkmıştı! Olayın sır perdesi aralandı

Kocaeli, Cinayet, Darıca, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Önce eşini kurşuna dizip sonra kafasına sıkmıştı! Olayın sır perdesi aralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Önce eşini kurşuna dizip sonra kafasına sıkmıştı! Olayın sır perdesi aralandı - Son Dakika
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