Önce işçi servisi sonra hafif ticari aracın çarptığı motosikletli öldü - Son Dakika
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Önce işçi servisi sonra hafif ticari aracın çarptığı motosikletli öldü

20.06.2022 14:13
Önce işçi servisi sonra hafif ticari aracın çarptığı motosikletli öldü

GAZİANTEP'te, işçi servisinin çarpmasıyla yola savrulan daha sonra seyir halindeki hafif ticari aracın altında kalıp, metrelerce sürüklenen motosikletli Ahmet Kaya (22) hayatını kaybetti.

GAZİANTEP'te, işçi servisinin çarpmasıyla yola savrulan daha sonra seyir halindeki hafif ticari aracın altında kalıp, metrelerce sürüklenen motosikletli Ahmet Kaya (22) hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece Gaziantep-Kilis kara yolundaki Yeşilkent mezarlık kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, motosiklet sürücüsü Ahmet Kaya'ya, plakası ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen işçi servisi çarptı. Kaya, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Aynı yöndeki 64 LE 104 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü de kazayı fark etmeyip, Kaya'nın üzerinden geçerek metrelerce sürükledi. Çevredekiler tarafından hafif ticari araç durduruldu. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, hafif ticari araç ve servis sürücülerini gözaltına aldı. Fabrikada işçi olarak çalışan Ahmet Kaya'nın cansız bedeni ise Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Kaya'nın cenazesi, Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 sürücünün ise adliyeye sevk edildiği öğrenildi.


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Kaynak: DHA

Ahmet Kaya, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Önce işçi servisi sonra hafif ticari aracın çarptığı motosikletli öldü - Son Dakika

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