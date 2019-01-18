Son Dakika Haberleri: Önce Karne Töreni, Sonra Kartopu Savaşı

Önce Karne Töreni, Sonra Kartopu Savaşı

1 saat önce

MERSİN'in Anamur ilçesinde karnelerini alan öğrenciler, kamyonlarla getirilen karda kartopu savaşı yaparak eğlendi.

Önce Karne Töreni, Sonra Kartopu Savaşı, System.String[]
MERSİN'in Anamur ilçesinde karnelerini alan öğrenciler, kamyonlarla getirilen karda kartopu savaşı yaparak eğlendi.

Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinden 10 kamyona yüklenen kar, Cumhuriyet Meydanı'na döküldü. Karnelerini alan öğrenciler soluğu meydanda aldı. Oluşturulan tepelerden kayan ve kartopu savaşı yapan öğrenciler gönüllerince eğlendi. Çocuklara veliler ve Belediye Başkanı Mehmet Türe'nin de eşlik etmesi renkli görüntüleri beraberinde getirdi.

Öte yandan Başkan Türe, öğrencilere 15 bin sinema ve lunapark bileti hediye etti. Öğrenciler bilet almak için birbirleriyle yarıştı.

- Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:19 Kaynak: DHA

Toros Dağları, Cumhuriyet Meydanı, Anamur, Mersin, Güncel
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