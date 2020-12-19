Önce yayaya, ardından motosikletten düşüp bariyere çarpan sürücü öldü - Son Dakika

Önce yayaya, ardından motosikletten düşüp bariyere çarpan sürücü öldü

19.12.2020 20:15
Önce yayaya, ardından motosikletten düşüp bariyere çarpan sürücü öldü, System.String[]

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Aysel Özkul'a (45) çarpan ardından motosikletten düşüp bariyere çarpan sürücü Kadri Yaman (40) yaşamını yitirdi.

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Aysel Özkul'a (45) çarpan ardından motosikletten düşüp bariyere çarpan sürücü Kadri Yaman (40) yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Ulaş Mahallesi Çamlık piknik alanı mevkisinde meydana geldi. Kadri Yaman'ın kullandığı 35 ANT 562 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Aysel Özkul'a (45) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletten düşen Yaman, bariyere çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Kadri Yaman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Aysel Özkul, Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma ve polis ekipleri olay yerindeki incelemenin ardından Yaman'ın cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Önce yayaya, ardından motosikletten düşüp bariyere çarpan sürücü öldü
Önce yayaya, ardından motosikletten düşüp bariyere çarpan sürücü öldü
Önce yayaya, ardından motosikletten düşüp bariyere çarpan sürücü öldü
Önce yayaya, ardından motosikletten düşüp bariyere çarpan sürücü öldü
Önce yayaya, ardından motosikletten düşüp bariyere çarpan sürücü öldü
Önce yayaya, ardından motosikletten düşüp bariyere çarpan sürücü öldü

Ergene, Piknik, Çamlık, Kaza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Önce yayaya, ardından motosikletten düşüp bariyere çarpan sürücü öldü - Son Dakika


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