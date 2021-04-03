OnePlus, Akıllı TV'ler İçin Tak-Çalıştır Web Kamera Geliştirdi - Son Dakika

OnePlus, teknoloji alanında kendini geliştirmeye ve daha fazla ürün çeşidini kullanıcılarına sunmaya devam ediyor. Şirket, 2019 yılında Akıllı TV pazarına giriş yaparak kullanıcılarına birinci sınıf ürünler sunmaya başladı.

O zamandan beri şirket iki tane daha uygun fiyatlı Akıllı TV seçeneğini kullanıcılarına sundu. Bu yılın başlarında şirket fitness grubu kategorisine adım attı ve ardından geçen hafta lansmanı yapılan bir akıllı saati kullanıcılarına sundu. Çinli akıllı telefon ve teknoloji üreticisi OnePlus, şimdi de Akıllı TV'leri için yeni bir aksesuar getirmeyi planlıyor. Bu yeni aksesuarın, OnePlus Akıllı TV'ler için geliştirilen Tak ve Çalıştır Web Kamerası olduğu açıklandı.

Bu yeni aksesuar, yakında Hindistan piyasasında yer alacak ve buradaki pazar araştırmasından sonra tüm global piyasada kendine yer bulacağı söyleniyor.

OnePlus, Yakında Akıllı TV'leri İçin Tak ve Çalıştır Web Kamerasını başlatabilir!

MySmartPrice'ın hızırladığı rapora göre, OnePlus firmasının yakında Akıllı TV'leri için bir Tak Çalıştır Web Kamerası başlatacağını iddia ediyor. Yayınlanan raporda, yaklaşmakta olan aksesuarlar için bazı teknik özellikler günyüzüne çıkıyor. Web kamerası, bağlantı için bir USB Type-C bağlantı noktasına sahip olacak ve ayrıca sesi yakalamak için entegre bir mikrofona sahip olacağı bildirildi. Görünüşe göre bu yeni aksesuar, gelecekteki OnePlus televizyonlarla birlikte gelecek.

Web kamerası bazı nedenlerden dolayı, şirketin 32 inçlik Akıllı TV'leri ile uyumlu olmayacağı bildirildi. Diğer modeller için Tak Çalıştır Web Kamera aktif olacak.

Hala bilmediğimiz bir şey kamera çözünürlüğüdür. Ne yazık ki, rapor web kamerasının kamera çözünürlüğünden bahsetmiyor. Ancak yeni aksesuarın, rekabet piyasasına uyumlu bir çözünürlükte olacağı bildiriliyor.

Tak ve Çalıştır Web Kamera: Önümüzdeki Ay Piyasaya Sürülebilir!

OnePlus firmasının yeni ürünü, üretim sürecinin tamamladığını ve Mayıs ayı içerisinde pazarda kendine yer bulacağını bildirdi. Şirketin Akıllı TV'ler için tasarladığı Web Kamera dışında farklı ürünlerde tanıtacağı söyleniyor. Şirket, gelecekteki Akıllı TV'lerine yeni nesil kamera teknolojisini dahili olarak getireceği gelen bilgiler arasındadır.

Şu an itibariyle, yaklaşan OnePlus Tak-Çalıştır Web Kamerası hakkında bizim tarafımıza gelen bilgi bu kadardır. Yaklaşan OnePlus ürünü hakkında yeni bir şey öğrenir öğrenmez siz değerli okurlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz. Mayıs ayında piyasaya sürülmesi beklenen OnePlus Web Kamerasının fiyatlandırması hakkında tahmininiz nedir? Aşağıdaki yorumlarda bize bildirin.