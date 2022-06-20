OnePlus'tan uygun fiyatlı amiral gemisi! - Son Dakika
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OnePlus'tan uygun fiyatlı amiral gemisi!

20.06.2022 23:42
OnePlus'tan uygun fiyatlı amiral gemisi!

Daha önce teknik özellikleri belli olan OnePlus 10T modelinin şimdi de fiyat etiketi ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

OnePlus, bugüne dek amiral gemisi katili olarak adlandırılan modelleriyle biliniyordu. Ancak son dönemde giriş ve orta segment modellere de yönelmeye başladı. Bununla birlikte şirketin üst segment modellerinin fiyatları da arttı. Çok yakında tanıtılması beklenen OnePlus 10T ile bu durum değişebilir. Zira cihazın amiral gemisi özelliklerine sahip olmasına rağmen bütçe dostu bir fiyat etiketiyle satışa çıkacağı söyleniyor.

OnePlus 10T fiyatı ne kadar olacak?

OnePlus 10T hakkında bugüne dek birçok sızıntı ortaya çıktı. Hatta özelliklerinin büyük bir kısmı şimdiden belli oldu. Son olarak telefonun fiyat etiketi belli oldu.

OnePlus'tan uygun fiyatlı amiral gemisi!

ITHome'un haberine göre OnePlus 10T; beyaz, siyah ve yeşil renkleriyle satışa çıkacak. Fiyat etiketi ise 465 ila 595 dolar aralığında olacak. Çıkış tarihi konusunda ise net bir detay yok. Ancak bu yılın ikinci yarısında gelme ihtimali oldukça yüksek.

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Akıllı telefon, 6.67 inç 120 Hz tazeleme hızı sunan OLED bir panelle gelecek. Ayrıca ekran altı parmak izi okuyucusuna sahip olacak.

İşlemci tarafında ise Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 yer alıyor. Yonga seti; selefine göre yüzde 10 daha hızlı CPU ve GPU performansı sunuyor. Ayrıca güç konusunda yüzde 15 daha verimli. Watt başına ise yüzde 20 daha iyi AI performansı sunan işlemcinin 4 nm fabrikasyon süreciyle üretildiğini belirtelim.

Önde 16 Megapiksel selfie kamerası yer alırken, arkada f/1.8 diyafram aralığına sahip ve 1/1.5 inçlik 50 Megapiksel ana, 8 Megapiksel ultra geniş açı ve 2 Megapiksel derinlik sensöründen oluşan üçlü kamera kurulumu karşımıza çıkacak.

Modelde 150W hızlarını destekleyen 4.800 mAh pil bir mevcut. Aynı zamanda kutudan 160W'lık bir şarj adaptörü çıkacak. Son olarak NFC ve stereo hoparlörlere sahip olacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Akıllı telefon, beklentileri karşılayacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Kaynak: Shiftdelete

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