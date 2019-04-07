Son Dakika Haberleri: Onkoloji Hastası Çocukları Örgü Bebek ve Tetris ile Sevindirdi

Onkoloji Hastası Çocukları Örgü Bebek ve Tetris ile Sevindirdi

1 saat önce

MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki özel hastanede biyolog olarak görev yapan Birnaz Turhal (27), Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Servisi'nde tedavi gören 10 çocuğa amigurumi (tığla yapılan örgü) bebek ve tetris (bulmaca) oyuncak hediye edip, moral verdi.

Onkoloji Hastası Çocukları Örgü Bebek ve Tetris ile Sevindirdi, System.String[]
MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki özel hastanede biyolog olarak görev yapan Birnaz Turhal (27), Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Servisi'nde tedavi gören 10 çocuğa amigurumi (tığla yapılan örgü) bebek ve tetris (bulmaca) oyuncak hediye edip, moral verdi.

Biyolog Birnaz Turhal, Kanser Haftası etkinlikleri kapsamında, mezunu olduğu Adnan Menderes Üniversitesi'nin Uygulama ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Servisi'nde tedavi gören çocukları mutlu etmek için bir etkinlik düzenledi. Turhal, bu kapsamda Turgutlu Halk Eğitim Merkezi'ndeki el işleri kursuna katılan annesi ve annesinin arkadaşlarından yardım isteyip, mikrofiber akrilik yumaktan örgü tığı ile sık iğne tekniği kullanılarak yapılan bir oyuncak sanatı olan amigurumi yöntemiyle bebekler ördürdü. Turhal, kendi imkanı ile tetris oyuncaklar da satın aldı. Turhal daha sonra ördürdüğü amigrumi bebekler ile tetrisleri, Adnan Menderes Üniversitesi'nin Uygulama ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Servisi'nde tedavi gören 10 çocuğa dağıttı. Hediyelerin dağıtılması sırasında duygu dolu anlar yaşandı.

İyi işlere gönül verince, iyiliklerin katmerlenerek geri döndüğünü söyleyen Birnaz Turhal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Amacım sadece, onkoloji tedavisi gören çocuk hastaları mutlu etmek. Onların yüzlerindeki gülümseme her şeye değiyor ve yetiyor. Hastanede çocuk olmak çok zor. Hele o çocukla ilgilenmek daha da zor bana göre. İşte o zorluğa bir şekilde göğüs geren anneler çocuklarından daha çok seviniyor, daha çok umutlanıyor. Bunu onlarla yaşamak, hissetmek, küçücük şeylerle de olsa dualarını almak paha biçilemez. Fakat her şeyi düşünmek zorundasınız. Bağışıklık sistemleri düşük olduğu için her an, her dakika ziyaret etmek veya istediğini götürmek doğru değil. Annem, Turgutlu Halk eğitim Merkezi'nde el işlerinde öğrenci, ondan rica ettim. Arkadaşlarıyla mikrofiber akrilik ipten amigurumi bebekler ördüler. Sağ olsunlar büyük bir özveri ile bu güzellikleri çıkardılar. Bütçemiz el verdiğince de oyuncak aldık ve buradaki çocuklarımızı sevindirdik. Bu çocuların, tek ihtiyaçlarının moral olduğunu, mutlu olurlarsa eğer daha çok hastalıklarıyla savaşabileceklerini biliyorum."

- Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 03:24 Kaynak: DHA

Turgutlu, Manisa, Turhal, Güncel
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