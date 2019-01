Önlem Almadan Çalışan İşçi: Bizi Durdururlarsa Ben de Seni Durdururum

ARTVİN'in Hopa ilçesinde 4 katlı bir binanın çatısında hiçbir önlem almadan çalışan işçi, korkuttu. Kendilerini görüntüleyen yerel gazete sahibi İsmet Başar'ın "Kendinizin ve yoldan geçenlerin can güvenliğini aldınız mı?" sorusuna işçi, "Bizi durdururlarsa ben de seni durdururum?" diye tepki gösterdi.İlçenin Cumhuriyet Caddesi 'nde 4 katlı bir binanın çatısını yapan 2 işçiden birinin, güvenlik tedbiri almadan çalışması, çevre sakinlerinin dikkatini çekti. Bu sırada yoldan geçen yerel gazete sahibi İsmet Başar, hem işçinin, hem de yoldan geçenlerin can güvenliğinin tehlikede olduğunu fark ederek, caddeden ve çıktığı bina üzerinden görüntü almaya başladı. Kendisini görüntüleyen gazeteciyi fark eden işçi, 'Niye çekiyorsun' diyerek sözlü tepki gösterdi. Gazeteci Başar'ın, 'Kendinizin ve yoldan geçenlerin can güvenliğini aldınız mı?' yönündeki sorusuna işçi, 'Sen devlet görevlisi misin, senin görevin bu mu? Para kazanmak için bizim ekmeğimizle oynuyorsun? Bizi durdururlarsa ben de seni durdururum?' cevabı verdi.Gazetecinin 'Can güvenliğini aldın mı?' sorusunu yinelediği işçi, "Can güvenliği mi? Yanlış yapıyorsun. Sen gazeteci olarak bu işten para kazanıyorsun, bizim ekmeğimizle oynuyorsun. Ne yapmaya çalışıyorsun, anlamadım' diyerek sözlü tepkisini sürdürdü.Çalışmayı bırakan işçi, işvereni arayarak durumu bildirdi. Caddeye inen işçiye yoldan gelip geçen yayalar da, "Üstten çatı malzemeleri yola düşebilir. Niye önlem almadınız?" diyerek tepki gösterdi.İşçiler, tepkiler üzerine çalışmaya ara verdi.- Artvin