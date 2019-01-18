Son Dakika Haberleri: Önlem Almadan Çalışan İşçi: Bizi Durdururlarsa Ben de Seni Durdururum

Önlem Almadan Çalışan İşçi: Bizi Durdururlarsa Ben de Seni Durdururum

14 dakika önce

ARTVİN'in Hopa ilçesinde 4 katlı bir binanın çatısında hiçbir önlem almadan çalışan işçi, korkuttu.

Önlem Almadan Çalışan İşçi: Bizi Durdururlarsa Ben de Seni Durdururum, System.String[]
ARTVİN'in Hopa ilçesinde 4 katlı bir binanın çatısında hiçbir önlem almadan çalışan işçi, korkuttu. Kendilerini görüntüleyen yerel gazete sahibi İsmet Başar'ın "Kendinizin ve yoldan geçenlerin can güvenliğini aldınız mı?" sorusuna işçi, "Bizi durdururlarsa ben de seni durdururum?" diye tepki gösterdi.

İlçenin  Cumhuriyet Caddesi'nde 4 katlı bir binanın çatısını yapan 2 işçiden birinin, güvenlik tedbiri almadan çalışması, çevre sakinlerinin dikkatini çekti. Bu sırada yoldan geçen yerel gazete sahibi İsmet Başar, hem işçinin, hem de yoldan geçenlerin can güvenliğinin tehlikede olduğunu fark ederek, caddeden ve çıktığı bina üzerinden görüntü almaya başladı. Kendisini görüntüleyen gazeteciyi fark eden işçi, 'Niye çekiyorsun' diyerek sözlü tepki gösterdi. Gazeteci Başar'ın, 'Kendinizin ve yoldan geçenlerin can güvenliğini aldınız mı?' yönündeki sorusuna işçi, 'Sen devlet görevlisi misin, senin görevin bu mu? Para kazanmak için bizim ekmeğimizle oynuyorsun? Bizi durdururlarsa ben de seni durdururum?' cevabı verdi.

Gazetecinin 'Can güvenliğini aldın mı?' sorusunu yinelediği işçi, "Can güvenliği mi? Yanlış yapıyorsun. Sen gazeteci olarak bu işten para kazanıyorsun, bizim ekmeğimizle oynuyorsun. Ne yapmaya çalışıyorsun, anlamadım' diyerek sözlü tepkisini sürdürdü.

Çalışmayı bırakan işçi, işvereni arayarak durumu bildirdi. Caddeye inen işçiye yoldan gelip geçen yayalar da, "Üstten çatı malzemeleri yola düşebilir. Niye önlem almadınız?" diyerek tepki gösterdi.

İşçiler, tepkiler üzerine çalışmaya ara verdi. 

- Artvin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:24 Kaynak: DHA

Hopa, Artvin, İşçi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



5 İşçinin Hayatını Kaybettiği Siteler'de Suriyeli İşçilerin Dramı Son Dakika! Gri Lisetede Yer Alan Terörist Hakkari'de Yakalandı

Nihat Hatipoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sosyal Medya Üzerinden Teşekkür Etti Bakan Açıkladı! Yüksek Teknoloji Ürünlerine 5 Milyon Liraya Kadar Destek Verilecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 12:38:23. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Önlem Almadan Çalışan İşçi: Bizi Durdururlarsa Ben de Seni Durdururum
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]