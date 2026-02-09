Online Sigara Bırakma Poliklinikleri Açıldı

SAĞLIK Bakanlığı tarafından sigara bırakma hizmetlerine erişimi artırmak amacıyla 81 ilde 150 merkezde çevrim içi (uzaktan) sigara bırakma polikliniği hizmete alındı.

Sağlık Bakanlığı, '9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü' nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, bakanlığın tütün ürünleriyle mücadelesinin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtilerek, "Tütünün sağlığa zararları konusunda toplumda farkındalık oluşturmak için Mobil Sigara Bırakma ekipleri ve Tütünle Mücadele Timleri sahada görev yaparken; sağlık tesislerinde bulunan Sigara Bırakma Polikliniklerinde de vatandaşlara ücretsiz destek ve danışmanlık hizmeti sağlanıyor. Türkiye genelinde şu anda yaklaşık 1500 Sigara Bırakma Polikliniği bulunuyor. Poliklinik hizmetleri danışanın şartlarına uygun olarak uzaktan veya yüz yüze verilebilirken, tüm süreç hekimler tarafından yürütülüyor. Polikliniklerde ayrıca, şiddetli nikotin yoksunluğu belirtileri gösteren, sigarayı bırakma sürecinde fizyolojik zorluk yaşayan kişiler için ücretsiz ilaç desteği sağlanıyor" denildi.

4 MİLYON MUAYENE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak sunulan sigarayı bırakma tedavisinde toplamda 4 milyondan fazla muayene gerçekleştirildiği vurgulanarak, "Uzman hekimler tarafından uygun görülen 1,5 milyondan fazla kişinin, bilimsel olarak etkinliği kanıtlanmış ilaç tedavisinden faydalanması sağlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından sigara bırakma hizmetlerine erişimi artırmak amacıyla 81 ilde 150 merkezde çevrim içi sigara bırakma polikliniği de hizmete alındı. Bu modelle vatandaşlar, fiziki başvuru gerektirmeden, dijital platformlar üzerinden hekimler tarafından değerlendirilerek danışmanlık, motivasyonel destek ve izlem hizmeti alabiliyor. Çevrim içi poliklinikler ile hem coğrafi erişimin kısıtlı olduğu bölgelerde yaşayan hem de zaman sorunu bulunan vatandaşlara tamamlayıcı bir hizmet modeliyle destek sunuluyor" ifadelerine yer verildi.

'441 BİN KİŞİYE DESTEK OLUNDU'

Ayrıca Sağlık Bakanlığı'nın hayata geçirdiği 'ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı' ile sigarayı bırakmak isteyen bireylere rehberlik edildiği işaret edilerek, "Aramalarda motivasyon sağlayıcı görüşmeler yapılarak danışanlara 7 gün 24 saat, canlı destek sağlanıyor. Ayrıca bu süreçte ortaya çıkabilecek nikotin yoksunluğu belirtilerinin üstesinden gelmeye yönelik karşılaşılabilecek davranış değişikliklerine ilişkin de danışmanlık veriliyor. Bu kapsamda 2025 yılında 'ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'nda yaklaşık 134 bin çağrı yanıtlandı. Hat üzerinden 441 bin vatandaş araması gerçekleştirilerek bireylere sigarayı bırakma sürecinde destek olundu" denildi.