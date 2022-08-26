Önüne çıkan ayıyı araçla kovaladılar - Son Dakika
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Önüne çıkan ayıyı araçla kovaladılar

26.08.2022 11:39
Önüne çıkan ayıyı araçla kovaladılar

Sivas'ın Gemerek ilçesinde yaşayan iki arkadaş önlerine çıkan ayıyı araçla kovaladı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdıSivas'ın Gemerek ilçesinde yaşayan iki arkadaş Adem Kılıç ve Osman Ulutaş, Çat köyünden dönüş sırasında Sızır yolu üzerinde önlerine bir ayı çıktı.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde yaşayan iki arkadaş önlerine çıkan ayıyı araçla kovaladı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde yaşayan iki arkadaş Adem Kılıç ve Osman Ulutaş, Çat köyünden dönüş sırasında Sızır yolu üzerinde önlerine bir ayı çıktı. İlk başta panikleyen arkadaşlar daha sonra o anları cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı. Görüntülerde iki arkadaşın önlerine çıkan ayıyı araçla kovaladıkları görüldü. Ayı bir süre sonra gözden kayboldu.

"Oldukça hızlı bir ayıydı"

Osman Ulutaş, ayının hızlı olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz günlerde Çat köyüne gittik. Kuzu kestik. Arıcıların olduğu mevkide bu ayıyı gördük. Videosunu çektik. Oldukça hızlı bir ayıydı. Arıcı arkadaşları uyardık ama yine de dikkatli olsunlar" dedi. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Adem Kılıç, Gemerek, Sızır, Sivas, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Önüne çıkan ayıyı araçla kovaladılar - Son Dakika

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