Onur Büyüktopçu\'dan annesiyle ilgili yürek burkan itiraf: Eski günlerimizi arıyoruz

Oyuncu Onur Büyüktopçu, bir alışveriş merkezinde gazetecilerin sorularını yanıtlarken annesinin sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu, annesinin Parkinson ve demans hastalıklarıyla mücadele ettiğini belirterek eski günlerini özlediğini söyledi.

ANNESİNE ÖNCE PARKİNSON, ARDINDAN DEMANS TEŞHİSİ KONULDU

Kiralık Aşk dizisindeki Koriş karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Onur Büyüktopçu, annesi Ayşe Hanım'ın yaklaşık bir buçuk yıldır devam eden sağlık sorunlarını anlattı. Ünlü oyuncunun açıklamasına göre, annesine ilk olarak Parkinson hastalığı teşhisi konuldu. Hastalığın yol açtığı titremeler nedeniyle dengesini kaybederek düşen Ayşe Hanım'ın kalçası kırıldı. Yaşanan bu sağlık sorununun ardından Ayşe Hanım'a demans teşhisi de konuldu. Büyüktopçu, annesinin sağlık durumundaki değişimin ailelerini derinden etkilediğini ifade etti.

"İNSAN, ANNESİ OLUNCA KONDURAMIYOR"

Annesinin hastalık sürecini anlatırken duygusal anlar yaşayan Onur Büyüktopçu, eski günlerini özlediğini söyledi. Annesinin hayatının daha rahat geçmesi gereken bir döneminde ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalmasının kendisini üzdüğünü belirten oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "İnsanın başına gelmeyince anlamıyormuş, Allah kimseye vermesin. Eski günlerimizi arıyoruz yani, yalan değil. Daha genç bence; tam rahata erdiği yaşta böyle olması üzdü. İnsan, annesi olunca konduramıyor da."

HASTALIK SÜRECİ BİR BUÇUK YILDIR DEVAM EDİYOR

Onur Büyüktopçu'nun annesi Ayşe Hanım'ın sağlık sorunları yaklaşık bir buçuk yıl önce başladı. Parkinson teşhisinin ardından yaşanan düşme ve kalça kırığı, tedavi sürecine yeni bir zorluk ekledi. Daha sonra konulan demans teşhisiyle birlikte Ayşe Hanım'ın sağlık sorunları daha da ağırlaştı. Parkinson hastalığı, beyinde dopamin üreten sinir hücrelerinin kaybıyla ilişkili, hareketleri etkileyen ilerleyici bir nörolojik hastalık olarak biliniyor. Titreme, hareketlerde yavaşlama ve denge sorunları hastalığın belirtileri arasında bulunuyor. Demans ise hafıza, düşünme ve günlük yaşam becerilerinde bozulmaya neden olan belirtiler bütününü ifade ediyor.

TÜM ZORLUKLARA RAĞMEN SAHNEDEN KOPMADI

Annesinin sağlık sorunlarıyla ilgilenirken oyunculuk kariyerini de sürdüren Onur Büyüktopçu, tiyatro çalışmalarına devam ettiğini açıkladı. Büyüktopçu, "Koşturuyoruz, sık sık prova yapıyoruz. Çalışmaya devam ediyoruz. Tiyatroya ilgi çok güzel, izlensin de zaten." ifadelerini kullandı.