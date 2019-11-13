Onur Ünlü stand-up gösterisiyle sahnede
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Ünlü yönetmen Onur Ünlü, stand-up gösterisiyle 14 Kasım Perşembe günü saat 20.30'da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde sahne alacak.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:25 Kaynak: DHA
Ünlü yönetmen Onur Ünlü, stand-up gösterisiyle 14 Kasım Perşembe günü saat 20.30'da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde sahne alacak.
'Hayatta tek mantıklı şey stand-up yapmakmış gibi geliyor' sloganıyla sahneye çıkan Ünlü, gösterisinde sinema ve edebiyat dünyasından tanık olduğu komik hikayeleri kendi üslubuyla anlatıyor. Onur Ünlü gösterisinde, sanat filmlerinin ünlü yönetmenlerini ve edebiyat dünyasının popüler yazarlarını da konu ediniyor.
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