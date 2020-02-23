Onyekuru yine Kadıköy'de attı - Son Dakika
Son Dakika Spor Onyekuru yine Kadıköy'de attı - Son Dakika Spor

Onyekuru yine Kadıköy'de attı

20 dakika önce

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru, geçen sene Kadıköy'de oynanan derbinin ardından bu sezon da gol atmayı başardı.

Onyekuru yine Kadıköy'de attı, System.String[]

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru, geçen sene Kadıköy'de oynanan derbinin ardından bu sezon da gol atmayı başardı.


Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşan Galatasaray'da son sözü Henry Onyekuru söyledi. Karşılaşmada birçok pozisyondan yararlanamayan Onyekuru, 90+8. dakikada rakip fileleri havalandırmayı başardı, skoru 3-1'e getirdi. Devre arasında takıma katılan genç futbolcu, bu sezonki ikinci golünü attı.


Onyekuru geçtiğimiz sezon da burada oynanan derbide fileleri havalandırmayı başardı. - İSTANBUL

Henry Onyekuru, Galatasaray, Kadıköy, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 09:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Derbide tansiyon yükseldi! İki takım oyuncuları tartıştı
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Ersun Yanal kırmızı kart gördü Fenerbahçeli taraftarlar, Ersun Yanal'ı istifaya davet etti! Tarihi derbide kartlar havada uçuştu

Son Dakika Haberleri
20:03 Tuba Ünsal, iç çamaşırsız pozlarıyla sosyal medyayı salladı
18:25 Chloe hakkında çıkan aşk iddialarına yaptığı paylaşımla yanıt verdi
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum
13:41 Ailece alışverişe çıktılar
13:41 Arkadaşları ile hasret giderdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 21:36:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Onyekuru yine Kadıköy'de attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]