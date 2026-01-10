Oosterwolde, Galatasaray'a Gol Attı - Son Dakika
Spor

Oosterwolde, Galatasaray'a Gol Attı

Oosterwolde, Galatasaray\'a Gol Attı
10.01.2026 21:21
Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 yenerken Oosterwolde ilk golünü attı.

Fenerbahçe'nin Hollandalı defans oyuncusu Jayden Oosterwolde, bu sezonki ilk golünü Galatasaray'a attı.

Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştığı Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde Oosterwolde 1 gole imza attı. Müsabakaya 11'de başlayan 24 yaşındaki futbolcu, 48. dakikada farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. Sol taraftan Marco Asensio'nun kullandığı köşe vuruşu sonrası ceza sahasında altıpas içinde yaptığı vole vuruşla fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe'de 4. sezonunu geçiren Oosterwolde, bu sezon 27 maçta görev yaparken ilk kez gol sevinci yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

