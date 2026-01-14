Oosterwolde'ye 1 Maç Men ve Cezası - Son Dakika
Oosterwolde'ye 1 Maç Men ve Cezası

14.01.2026 20:16
PFDK, Oosterwolde'ye sosyal medya paylaşımı nedeniyle 1 maç men ve 400 bin lira ceza verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli futbolcu Jayden Oosterwolde'ye 1 maç men ve 400 bin lira para cezası verdi.

TFF'nin açıklamasına göre PFDK, Galatasaray ile oynanan Turkcell Süper Kupa müsabakası sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında yer alan rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Oosterwolde'ye 1 maç men ve 400 bin lira para cezası uyguladı.

Kurul, aynı maçtan sonra sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlardaki sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle Galatasaraylı Mario Lemina ile Fenerbahçeli Jhon Duran'a 400 biner lira para cezası verdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Sosyal Medya, Futbol, Medya, Spor, Son Dakika

20:44
SON DAKİKA: Oosterwolde'ye 1 Maç Men ve Cezası
