Op. Dr. Mehmet Bal: Menopoz, doğru yönetildiğinde sağlıklı ve kaliteli bir yaşamın yeni başlangıcı olabilir

26.05.2026 13:22
İzmir Özel Can Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mehmet Bal, menopozun yalnızca sıcak basmasıyla sınırlı olmadığını belirterek, "Kadınların bedenlerinden gelen değişim sinyallerini iyi dinlemesi gerekiyor. Menopoz bir son değil; doğru yönetildiğinde sağlıklı ve kaliteli bir yaşamın yeni başlangıcı olabilir" dedi.

Toplumda menopoza ilişkin belirtiler çoğu zaman yalnızca sıcak basmasıyla ilişkilendiriliyor. Oysa bu süreç, hormonal değişimlerle birlikte farklı belirtilerle kendini gösterebiliyor. İzmir Özel Can Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mehmet Bal, menopoza geçiş dönemi olan perimenopoz sürecinin habercisi olabilecek belirtileri; düzensiz adet, gece terlemeleri, uyku bozukluğu, sinirlilik hâli, odaklanma sorunu, kilo değişimi, vajinal kuruluk, cilt ve saç değişimleri ile cinsel istekte farklılaşmalar olarak sıraladı. Bal, "Eğer yaşınız henüz genç olmasına rağmen bu belirtilerden birkaçını aynı anda yaşıyorsanız, henüz erken diyerek süreci göz ardı etmeyin, kesinlikle bir uzmana danışın" dedi.

"MENOPOZ BİR HASTALIK DEĞİL, YAŞAMIN DOĞAL BİR EVRESİ"

Menopozu bir kriz ya da sorunlu bir dönem olarak görmek yerine, kadın yaşamının doğal bir geçiş süreci olarak değerlendirmek gerekiyor. Bir kadının bu döneme girerkenki sağlık durumu, önceki üreme geçmişi, yaşam tarzı ve çevresel faktörlerden etkilenebiliyor. Geçiş döneminde yaşanan semptomların kadınların hem sosyal hem de iş yaşamını etkileyebileceğini belirten Bal, "Perimenopozal dönemin doğru yönetilmesi, sağlıklı yaşlanmanın ve yaşam kalitesinin desteklenmesinde önemli bir rol oynar" dedi. Menopozla birlikte yaşanan hormonal değişimler, bazı kadınlarda göğüs hassasiyetine ve ağrıya neden olabiliyor. Op. Dr. Mehmet Bal, menopoz döneminde meme hassasiyetinin hormonal değişimlerle ilişkili olabileceğini belirterek, "Ancak yeni başlayan, özellikle tek taraflı olan, ele gelen sertlikle birlikte görülen ya da uzun süren şikayetlerde hekime başvurulması önemlidir" ifadelerini kullandı.

TAKVİYE KULLANIMI KONUSUNDA UYARDI

Menopoz döneminde yaşanan şikayetlere yönelik olarak bazı kadınlar bitkisel ürünler ve takviyelere yöneliyor. Ancak bu ürünlerin, bireylerin sağlık durumuna göre kullanılması öneriliyor. Bilinçsiz takviye kullanımına dikkat çeken Op. Dr. Mehmet Bal, "Bir ürünün doğal olması, güvenli olduğu anlamına gelmez. Takviyeler her birey için uygun olmayabilir. Karaciğer sağlığı, kronik hastalıklar ve kişisel riskler açısından durum mutlaka değerlendirilmelidir. Bu nedenle, hekim görüşü olmadan ürün kullanılmamalıdır" dedi.

"MENOPOZDA KALP VE KEMİK SAĞLIĞI DA ÖNEM KAZANIYOR"

Menopozla birlikte koruyucu östrojen hormonundaki değişimler, kadın sağlığında bazı fizyolojik değişimlere neden olabiliyor. Bu süreçte kalp ve kemik sağlığının korunması önem taşıyor. Düzenli egzersiz, kaliteli uyku, dengeli beslenme ve rutin jinekolojik kontrollerin bu dönemde önemli olduğuna dikkat çeken İzmir Özel Can Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mehmet Bal, "Kadınların bedenlerinden gelen değişim sinyallerini iyi dinlemesi gerekiyor. Menopoz bir son değil; doğru yönetildiğinde sağlıklı ve kaliteli bir yaşamın yeni başlangıcı olabilir" dedi.

