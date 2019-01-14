Opec/barkindo: Arz Kısıntısına Uyum Piyasayı Dengeleyecek
41 dakika önce
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, OPEC ve OPEC üyesi olmayan üreticilerin global arz kısıntısı anlaşmasına uymaları ile dengeli bir piyasaya sahip olunacağına güvendiğini söyledi.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, OPEC ve OPEC üyesi olmayan üreticilerin global arz kısıntısı anlaşmasına uymaları ile dengeli bir piyasaya sahip olunacağına güvendiğini söyledi. Rusya Enerji Bakanı Novak
ile görüşmesinin ardından gazetecilerekonuşan Barkindo, Nisan ayında yapılacak OPEC toplantısında petrol üreticileri arasında uzun vadeli işbirliği başlığı altındaki konuların ele alınacağını belirtti.
Buna karşın, Suudi Arabistan
Enerji Bakanı Khalid al-Falih, Rusya'nın petrol üretimini kısma konusunda görmek istediğinden daha yavaş hareket ettiğini söyledi ve ekledi:
"Rusya petrol üretimini kısmaya başladı, ancak benim beklediğimden biraz daha yavaş. Ancak başladılar ve 2017'de olduğu gibi verdikleri taahhütü yakalayacaklarına ve petrol piyasasının yeniden dengelenmesine pozitif katkı vereceklerine inanıyorum." - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 08:51 Kaynak: DHA
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