Son Dakika Haberleri: Opec/barkindo: Arz Kısıntısına Uyum Piyasayı Dengeleyecek

Opec/barkindo: Arz Kısıntısına Uyum Piyasayı Dengeleyecek

41 dakika önce

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, OPEC ve OPEC üyesi olmayan üreticilerin global arz kısıntısı anlaşmasına uymaları ile dengeli bir piyasaya sahip olunacağına güvendiğini söyledi.

Opec/barkindo: Arz Kısıntısına Uyum Piyasayı Dengeleyecek, System.String[]
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, OPEC ve OPEC üyesi olmayan üreticilerin global arz kısıntısı anlaşmasına uymaları ile dengeli bir piyasaya sahip olunacağına güvendiğini söyledi.

Rusya Enerji Bakanı Novak ile görüşmesinin ardından gazetecilerekonuşan Barkindo, Nisan ayında yapılacak OPEC toplantısında petrol üreticileri arasında uzun vadeli işbirliği başlığı altındaki konuların ele alınacağını belirtti.

Buna karşın, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid al-Falih, Rusya'nın petrol üretimini kısma konusunda görmek istediğinden daha yavaş hareket ettiğini söyledi ve ekledi:

"Rusya petrol üretimini kısmaya başladı, ancak benim beklediğimden biraz daha yavaş. Ancak başladılar ve 2017'de olduğu gibi verdikleri taahhütü yakalayacaklarına ve petrol piyasasının yeniden dengelenmesine pozitif katkı vereceklerine inanıyorum." - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 08:51 Kaynak: DHA

Alexander Novak, Opec, Dünya, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



26 Yaşındaki Sapık, Uçağın Tuvaletinde Hostese Tecavüz Girişiminde Bulundu Pınar Altuğ, Sarı Saçlarına Veda Etti

Trump: Suriye'de Kürtleri Vurursa, Türkiye'yi Ekonomik Yıkıma Uğratırız Son Dakika! Sakarya'da Doğal Gaz Hattında Çıkan Yangında, Alevler Gökyüzünü Kapladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 09:32:02. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Opec/barkindo: Arz Kısıntısına Uyum Piyasayı Dengeleyecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]