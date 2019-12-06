Son Dakika Haberleri: OPEC'in 177. Toplantısından karar çıkmadı
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OPEC'in 177. Toplantısından karar çıkmadı

6 saat önce

Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen OPEC 177. Toplantısından karar çıkmadı.

OPEC'in 177. Toplantısından karar çıkmadı, System.String[]

Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen OPEC 177. Toplantısından karar çıkmadı.


Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün başlayan OPEC 177. Toplantısı bugün sona erdi. Yaklaşık 6 saat süren toplantıda, OPEC'in ham petrol üretim kesinti süresini uzatması veya üretim kesinti miktarını artırması hakkında karar çıkmadı. OPEC Genel Merkezindeki toplantının ardından yapılması gereken basın toplantısının da iptal edildiği duyuruldu. OPEC örgüt üyesi 14 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının bir çoğu da toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakarak salondan ayrıldı.


Öte yandan toplantı başlıklarında, üretim kesintisi anlaşmasının süresinin uzatılması veya üretim kesintisi miktarının arttırılması yer alıyordu.


OPEC dışı ülkelerin OPEC ile toplantısı bugün


Rusya dahil 10 üyeli OPEC dışı petrol üreticisi ülkenin OPEC ile birlikte düzenleyeceği 7. Bakanlar Toplantısı ise bugün öğle saatlerinde Viyana'da gerçekleştirilecek. - VİYANA

Avusturya, Viyana, Opec, Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:33 Kaynak: İHA
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