OPERADA RENKLİ GECE - Son Dakika

ANTALYA Devlet Opera ve Balesi (Antalya DOB), müzikseverleri bir kez daha 'Operetlerden Seçkiler' konserinde buluşturdu. Konserde, 'Babbam' isimli sevimli köpek de sahneye çıktı, alkış yağmuruna tutuldu.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'ndeki opera sahnesinde gerçekleşen konserde, sopranolar Arzu Aydoğdumu, Zişan Damcıoğlu, Serap Demirhan Işık, Meriç Karataş, Esra Serbest ve Gizem Şener, tenorler Koray Damcıoğlu, Baha İşler, Fatih Şanal, Göksay Yaran, Erdi Can Aybaş, bariton Ümit Burak Tekinay solist sanatçılar olarak sahne aldı. Atay Ergezen tarafından sahneye konulan, 'Operetlerden Seçkiler' adlı konser, piyanist Metin Kiper'in piyanosundan yayılan namelerle başladı. Solist sanatçılar, piyano eşliğinde sevilen ve en bilinen operetlerin parıltılı aryaları ve ansamblarını opera diliyle seslendirdi.

Sahne düzenlemesi Özlem Tekinay, sahne tasarımı Cünet Şencan, ışık tasarımı da Mustafa Eski tarafından hazırlanan konserde, tenor Göksay Yaran, konserin son dakikalarında 2,5 yaşındaki Terrier cinsi 'Bambam' isimli sevimli köpeği ile birlikte sahneye çıktı, izleyenler 'Babbam'ı alkış yağmuruna tuttu. İzleyenlere keyifli, neşeli, renkli dakikaların yaşatıldığı konserde sanatçılar ayakta alkışlandı.