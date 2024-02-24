Operasyonlar hız kesmiyor! 3 organize suç örgütü daha çökertildi - Son Dakika
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Hukuk

Operasyonlar hız kesmiyor! 3 organize suç örgütü daha çökertildi

Bursa'da eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes-46' operasyonlarında; elebaşılığını Bülent Çetkin'in, Osman Deliçay'ın ve yurt dışında firari Muhammet Tayyar Türkeş'in yaptığı 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi.

24.02.2024 08:54
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'da düzenlenen Kafes-46 Operasyonu'nda elebaşılığını Bülent Çetkin, Osman Deliçay ve Muhammet Tayyar Türkeş'in yaptığı 3 organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonlarda 2 örgüt elebaşının da içerisinde bulunduğu 47 şüpheli yakalandı.

"OPERASYONLAR DEVAM EDECEK" MESAJI

Bakan Yerlikaya, operasyonla ilgili paylaşımında şu detayları paylaştı; "Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; hangi büyüklükte olursa olsun, ailelerimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, çetelere milletimizin duası ve desteğiyle nefes aldırmayacağız. Organize Suç Örgütlerine karşı şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız aralıksız devam edecek.

Operasyonlar hız kesmiyor! 3 organize suç örgütü daha çökertildi

SÖZDE MAHKEME KURMUŞLAR

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Organize Suç Örgütlerinin; resmi yollardan işletmelere ortak oldukları, ilerleyen süreçte işletmenin diğer ortaklarını tehdit ederek işletmeden el çektirdikleri, sözde mahkeme kurarak anlaşmazlıkları olan şahıslar hakkında karar verdikleri ve bunun karşılığında para talep ettikleri, şahıslar arasındaki alacak verecek meselesine taraf olarak, şiddet ve cebir yolu ile alacakları temin ettikleri, silah ile kasten yaralama eylemlerini gerçekleştirdikleri ve şahıslardan tehdit yoluyla haraç alarak haksız menfaat elde ettikleri tespit edildi.

Operasyonlar hız kesmiyor! 3 organize suç örgütü daha çökertildi

ÇOK SAYIDA ÇELİK YELEK BULUNDU

Operasyonlar sonucu; 15 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet otomatik tüfek ve 1 adet suikast kalem tabanca ile çok sayıda çelik yeleğe el konuldu. Operasyonları düzenleyen Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizlerle."

Operasyonlar hız kesmiyor! 3 organize suç örgütü daha çökertildi

Ali Yerlikaya, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Operasyonlar hız kesmiyor! 3 organize suç örgütü daha çökertildi - Son Dakika

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    Yorumlar (7)

  • Serkan Basar: esas bu yapılanmalara izin verenler paketlenmeli 91 2 Yanıtla
  • Adem aydın: Hep MEKSİKA’ya gitmek istemişimdir…. (gerek kalmadı) 83 5 Yanıtla
  • Serkan Basar: Peki bunların yapılanmasına izin verenlere ne zaman operasyon yapmayı düşünüyorsuuz?? 75 2 Yanıtla
  • Serkan Basar: bu yapılanmalara izin verenlere neden operasyon yapılmıyor?? 69 1 Yanıtla
  • osman şahin: Soyluyu yakalayın onda çok bilgi vardır 47 0 Yanıtla
  • sinan su: Bugune kadar bu orgutler neredeydi acaba 23 0 Yanıtla
  • Şevki Sünger: İyi polis kötü polis önce bunları doldur. Cukkanida doldur sonra bunları yakala halka şirin gözük 12 1 Yanıtla

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