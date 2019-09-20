Son Dakika Haberleri: Optimum'da gaziler için etkinlik
Son Dakika Güncel Haber

Optimum'da gaziler için etkinlik

1 saat önce

Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi, "Gaziler Günü" nedeniyle anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Optimum'da gaziler için etkinlik, System.String[]

Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi, "Gaziler Günü" nedeniyle anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.


Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Adana Şubesi'nce gerçekleştirilen törende, şehit olan asker ve onun için ağlayan evlatlarının canlandırıldığı tiyatro oyunu Optimum ziyaretçilerine duygu dolu anlar yaşattı. Gazilerin alkışlarla karşılandığı törende, hep bir ağızdan 10. Yıl Marşı coşkuyla seslendirildi.


Ziyaretçilere Türk bayraklarının dağıtıldığı program kapsamında, 18 sanat dalında yapılmış Atatürk ve Türk Bayrağı tablolarının yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi.


Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Adana Şubesi Başkanı Gazi Mehmet Ali Bakır, serginin açılışındaki konuşmasında, vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını siper eden ve bu yüzden gazi olan kahramanları kutladı. Başkan Bakır, derneğin gönüllüsü Adanalı genç Ferdi Naynal tarafından bağışlanan 18 sanat dalında yapılmış Atatürk ve Türk bayrakları tablolarının bulunduğu sergiye ev sahipliği yapan yetkililere teşekkür etti.


Serginin ardından gazilere mini bir tiyatro oyunu sergilendi. Şehit olan asker ve onun için ağlayan evlatlarının canlandırıldığı tiyatro oyunu ziyaretçilere duygu dolu anlar yaşattı. "Vatan Uğruna" adlı oyunda iki kız çocuğu, şehit babalarının başında ağlarken, şehirler için yazılmış şiirler seslendirildi. - ADANA

Türkiye, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cinsel istismar iddiasına soruşturma
Ünlü anket şirketi vatandaşlara sordu: Babacan'a mı yoksa Davutoğlu'na mı oy verirsiniz? Sevgilisini 14 yaşındaki oğluna öldürten anneye müebbet UEFA ülke sıralamasında geriledik! Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 15:41:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Optimum'da gaziler için etkinlik
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]