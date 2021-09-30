Orchestra'Sion, 7 Ekim'de sezon açılışı yapacak - Son Dakika

Orçun Orçunsel yönetimindeki Orchestra'Sion topluluğu, 7 Ekim'de sanatseverlerle buluşacak.
Notre-Dame de Sion Gösteri Salonu'nun sezon açılış konserinde sahne alacak topluluk, Ludwig van Beethoven'ın "Piyano Konçertosu No.4 Op. 58 Sol Majör" ile "Senfoni No.6 Op. 68 Fa Majör-Pastoral" eserlerinden bölümler yorumlayacak.
Uzun bir aradan sonra, kapılarını yeniden sanatseverlere açmaya hazırlanan Notre-Dame de Sion Gösteri Salonundaki konserlere çevrim içi rezervasyonla kayıt yapılacak.
Kaynak: AA
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