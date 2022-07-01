Ordu 3 LGS birincisi çıkardı

ORDU Ordu'da, Liselere Geçiş Sistemi çerçevesinde yapılan merkezi sınavından 500 tam puan 3 öğrenci, başarılarının temelinde düzenli ve verimli çalışmak olduğunu söyledi.

Ordu'da Liselere Geçiş Sistemi dahilinde 5 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan Ordu Büyükşehir Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Ömer Faruk Uğurlu ve Ahmet Günindi ile bir özel okulda eğitim gören Rahman Topçu 500 tam puan alarak birinci oldu. Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek, müdürlük binasında veli, öğretmen ve okul idarecileriyle ağırladığı öğrencileri başarılarından dolayı tebrik ederek, kendilerine kitap hediye etti.

"Hiçbir başarı tesadüf değil"

Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek, hiçbir başarının tesadüf olmadığını, öğrencilerin lise eğitimlerini tamamlamasının ardından üniversite sınavında da Türkiye derecesine girmelerini temenni ettiklerini belirterek, "Mutlaka eğer sıradan insanların dışına çıkmak gerekiyorsa o insanların yaptığı şeylerden çok çok farklı şeyler yapmak gerekiyor. Bu da nedir? Onlardan daha çok çalışmak, daha farklı çalışmak, daha düzenli, daha disiplinli çalışmak. Ben buradaki alınan başarıdan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Bu başarılarınızın lisede de devam etmesini diliyorum. Lisede de böyle derece bekliyoruz. İnşallah 4 yıl sonra gittiğiniz, kazandığınız lisede de bir Türkiye derecesi elde edersiniz" dedi.

Aynı okuldaki iki imam hatip öğrencisi 500 tam puan aldı

Tüm soruları doğru cevaplayarak sınavdan tam puan almayı başaran imam hatip lisesi öğrencisi Ömer Faruk Uğurlu, "Birinci olmak çok güzel bir duygu ve insan çok mutlu oluyor. Düzenli ve verimli çalışarak hazırlandım. Örneğin bir hafta çalışıp bir hafta bırakmadım, düzenli bir tempo ile hazırlandım. Bu yüzden de başardığımı düşünüyorum. Hedefime ulaştım, İstanbul'daki liseleri düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ahmet Ege Günindi, "Düzenli olarak çalıştım ve çok abartılı sayılarda soru çözmedim ama sürekli ve düzenli çalıştım. Ben 7'nci sınıfın sonlarına doğru hazırlanmaya başladım, hedefimde ise İstanbul Erkek Lisesi var. Biraz daha sosyal hayatımı azalttım ve derslere ağırlık verdim" ifadelerine yer verdi.

Altınordu'daki özel bir ortaokulun öğrencisi Rahman Topçu da başarısını düzenli çalışmaya borçlu olduğunu ifade ederek, "Şuan çok mutluyum, aileme ve tüm öğretmenlerime destekleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.