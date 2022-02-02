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Ordu AFAD Müdürü Işık, heyelan nedeniyle tahliye edilen evlerle ilgili konuştu Açıklaması - Son Dakika

Ordu AFAD Müdürü Işık, heyelan nedeniyle tahliye edilen evlerle ilgili konuştu Açıklaması

02.02.2022 12:40
Ordu AFAD Müdürü Işık, heyelan nedeniyle tahliye edilen evlerle ilgili konuştu Açıklaması

Ordu AFAD İl Müdürü Osman Işık, Ünye ilçesinde heyelan nedeniyle tahliye edilen 14 evdeki vatandaşlar için hak sahibi çalışması yapıp bölgeden uzaklaştırmadan yeni yerleşim yeri seçerek afet konutları üreteceklerini bildirdi.

Ordu AFAD İl Müdürü Osman Işık, Ünye ilçesinde heyelan nedeniyle tahliye edilen 14 evdeki vatandaşlar için hak sahibi çalışması yapıp bölgeden uzaklaştırmadan yeni yerleşim yeri seçerek afet konutları üreteceklerini bildirdi.

İnkur Mahallesi Kabadayı Küme Evleri mevkisinde yağmur ve kar sonucu meydana gelen heyelanın ardından tahliye edilen yapı sahipleriyle toplantı gerçekleştirildi.

Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, AFAD İl Müdürü Osman Işık ve bazı kurum temsilcileri, mahalledeki Erenler Camisi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Yapılacak çalışmalarla ilgili bilgilendirmede bulunulan toplantıda, vatandaşların sorun ve talepleri dinlendi.

AFAD Müdürü Işık, toplantının ardından gazetecilere İnkur Mahallesi'nde ilin genel sorunu heyelanla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Bölgede dün gece itibarıyla vatandaşların can güvenliği için tahliyelerini yaptıklarını anımsatan Işık, "Onları şimdi kira yardımı yaparak kiraya çıkaracağız. Hayvanlar da Tarım ve Orman Müdürlüğümüz aracılığıyla uygun ahırlara alınacak." dedi.

"Bu bölgeyi kanun kapsamında afet bölgesi ilan edeceğiz"

Işık, tüm vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileterek şunları kaydetti:

"Sayın Valimizin talimatları üzerine sayın Kaymakamımızla beraber bölgeye geldik. Vatandaşlarımızı bilgilendirdik, süreci anlattık. Sorularını cevapladık. Bundan sonra yapılacak çalışmaları kendilerine anlattık. Bu bölgeyi kanun kapsamında afet bölgesi ilan edeceğiz, afete maruz bölge ilan edeceğiz. Yapılaşma ve iskanı artık bu bölgede kapatacağız. Bundan sonraki süreçte vatandaşlarımız için hak sahibi çalışması yapıp bu bölgeden uzaklaştırmadan yeni yerleşim yeri seçerek afet konutları üreteceğiz, oraya yerleştireceğiz."

Devletin burada vatandaşın yanında olduğunu, her türlü desteği vereceğini vurgulayan Işık, bundan sonra süreci vatandaşlarla beraber yürüteceklerini kaydetti.

Işık, bölgede hareketliliğin devam ettiğini belirterek "Kayma devam ediyor. Vatandaşlarımızı dün gece akrabalarının yanına yerleştirdik. Misafirhaneler de ayarlandı. Bugün itibarıyla da kendileri yeni bir yerleşim yeri bulana kadar akrabalarında kalacaklar. En kısa sürede eşyalarını alıp kiraya eve çıkacaklar, ondan sonra biz onlara gerekli yardımı yapacağız." diye konuştu.

Kaymakam ile AFAD Müdürü, bölgede incelemelerde bulunarak mahalle muhtarı Ömer Yıldırım'dan da bilgi aldı.

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Osman Işık, Ünye, Ordu, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ordu AFAD Müdürü Işık, heyelan nedeniyle tahliye edilen evlerle ilgili konuştu Açıklaması - Son Dakika


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