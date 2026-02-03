Ordu'da 84 Afet Konutu İçin Kura Çekimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ordu'da 84 Afet Konutu İçin Kura Çekimi

03.02.2026 16:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'daki 3 ilçe için tamamlanan 84 afet konutunun kura çekimi ve anahtar teslimi yapıldı.

Ordu'nun 3 ilçesinde yapımı tamamlanan 84 afet konutu için kura çekimi ve anahtar teslim töreni düzenlendi.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Ümit Ünal, Valilik Konferans Salonu'ndaki törende, il genelinde sel ve heyelanların sıkça meydana geldiğini söyledi.

Muhtelif yıllarda yaşanan afetler sonucunda konutları zarar gören vatandaşlar için devletin tüm kurumlarının işbirliği ve desteğiyle yürütülen çalışmaların tamamlandığını belirten Ünal, bugün de Aybastı, Gölköy ve Ünye ilçelerinde yapımı tamamlanan 84 afet konutunun kura çekiminin yapılacağını kaydetti.

Ünal, kura çekimi ile hak sahiplerinin yeni yuvalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayacağını vurguladı.

Konuşmaların ardından, üç ilçede yapılan 84 afet konutu için noter huzurunda kura çekildi.

Vali Muammer Erol ve protokol üyeleri, hak sahiplerine evlerinin anahtarlarını teslim etti.

Programa, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin İnanır, Vali Yardımcısı Ayhan Durmuş, Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ ile bazı kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Güncel, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da 84 Afet Konutu İçin Kura Çekimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

17:24
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı
17:13
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla ’’Beni affedin’’ yazmış
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla ''Beni affedin'' yazmış
17:09
Trabzonspor’da Fenerbahçe maçına günler kala korkutan sakatlık
Trabzonspor'da Fenerbahçe maçına günler kala korkutan sakatlık
17:02
’’Türkiye’de 100 bine yakın çocuk kayboldu’’ iddialarına yalanlama
''Türkiye'de 100 bine yakın çocuk kayboldu'' iddialarına yalanlama
16:42
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
15:29
Büyük tepki çeken ’sahiplendirme’ ilanı’ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 17:43:01. #7.11#
SON DAKİKA: Ordu'da 84 Afet Konutu İçin Kura Çekimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.