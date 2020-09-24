Ordu'da 95 araç ve iş makinesi hizmete girdi - Son Dakika

Ordu'da 95 araç ve iş makinesi hizmete girdi

Ordu Büyükşehir Belediyesinin araç filosuna dahil ettiği 95 yeni araç ve iş makinesi, düzenlenen törenle hizmete girdi.

Ordu'da 95 araç ve iş makinesi hizmete girdi, System.String[]

Ordu Büyükşehir Belediyesinin araç filosuna dahil ettiği 95 yeni araç ve iş makinesi, düzenlenen törenle hizmete girdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Altınordu ilçesi Ayışığı Otoparkı'nda gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, göreve geldikleri günden bu yana kendi kendine yeten bir büyükşehir olma noktasında önemli adımlar attıklarını belirtti.

Yapılan hesaplamalara göre hizmete alınan araçların belediyeye artı bir katma değer sağlayacağına işaret eden Güler, "İl genelinde yapacağımız çalışmalarla 2,5 yılda iş makinelerinin maliyetini çıkarabileceğiz. Bu, belediyemiz açısından önemli bir adım." ifadesini kullandı.

Güler, bu araçların dışında asfalt plenti de aldıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Onu imkan olmadığı için buraya getiremedik. Şimdi yolumuzu kendimiz yapıyoruz. Taş ocaklarını aldık. İhalelerle yapılacak olan asfaltı kendimiz yapıyoruz. Şu an bütün anlaşmalarını yapıyoruz. Bu işlemlerle birlikte müteahhit karı da bize kalacak. İnsan, para ve kaynak yönetimiyle birlikte bu çalışmalardan da üçte bir oranında kar sağlamış olacağız."

AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız ise bu araç ve ekipmanlarla kentte kapısına yol ve su gelmeyen ev kalmayacağını vurguladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'in desteğiyle Bolaman Havzası Projesi'nin de onayının alındığını aktaran Yediyıldız, "Tam 300 milyon dolarlık bir proje, Ordu'nun 8, Tokat'ın ise 3 ilçesine hizmet verecek. İnşallah bu büyük proje 2021 yatırım programına alınacak ve yürüyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Törene, Vali Yardımcısı Ekrem Ballı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin, MHP İl Başkanı Naci Şanlıtürk, ilçe belediye başkanları ve davetliler katıldı.

Mehmet Hilmi Güler, Altınordu, AK Parti, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 17:55 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ordu'da 95 araç ve iş makinesi hizmete girdi - Son Dakika

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