Ordu'da arıların soktuğu lise öğretmeni hayatını kaybetti - Son Dakika

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde arıların soktuğu lise öğretmeni kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Yaşar Çelikkol, Kabadüz ilçesindeki kendisine ait kovanlıkta arıların saldırısına uğradı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Çelikkol, kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çelikkol'un Ordu TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde felsefe öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi.