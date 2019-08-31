Ordu'da asansör boşluğuna düşen kişi öldü
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Ordu'da asansör boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 11:56 Kaynak: AA
Ordu'da asansör boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti.
Ömer Aydın (64) Altınordu ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde daire bakmaya gittiği inşaat halindeki binanın üçüncü katından asansör boşluğuna düştü.
Olay yerinde hayatını kaybeden Aydın'ın cenazesi, Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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