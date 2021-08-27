Ordu'da aynı aileden 3 kişi, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi - Son Dakika

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde aynı aileden 3 kişi, yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Başköy Mahallesi'nde ikamet eden Mustafa A. (31) ile annesi Hamide A. ve anneannesi Ayşe Y, rahatsızlanmaları üzerine Kovid-19 testi yaptırdı.

Test sonuçları pozitif çıkan bu kişilerden Hamide A, 23 Ağustos'ta evinde yaşamını yitirdi.

Durumlarının ağırlaşması üzerine Ordu Devlet Hastanesinde yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Mustafa A. ile anneannesi Ayşe Y. ise dün doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Başköy Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verilen 3 kişinin de aşısız olduğu öğrenildi.

Bu arada, aynı aileden karantinada olan kişilerin de bulunduğu öğrenildi.