Ordu'da bıçaklı kavga: 1'i ağır 3 yaralı, 25 gözaltı - Son Dakika

Ordu'da bıçaklı kavga: 1'i ağır 3 yaralı, 25 gözaltı

ORDU - Ordu'nun Altınordu ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı, 25 kişi gözaltına alındı.

Olay, Şarkiye Mahallesi Süleyman Felek caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu, henüz isimleri öğrenilemeyen birisi ağır 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen polis ve bekçiler, olaya karıştığı düşünülen 25 kişiyi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürürken, yaralılar ise kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.