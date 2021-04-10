Ordu'da bir mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir mahalle korona virüsü vakaları tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.

Edinilen bilgiye göre, Aslancami Mahallesi'nde pozitif ve temaslı kişiler olduğunun tespit edildiği belirtildi. Jandarma ekipleri mahalleye giriş ve çıkışları kapattı.

Mahalle Muhtarı Mehmet Şimşek, "Aslancami Mahallemiz karantinaya alınmıştır. Vatandaşlarımızın lütfen kurallara uyması ve görevlilere zorluk çıkarmamaları önemle rica ederim" dedi. - ORDU