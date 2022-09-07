Ordu'da sağlık personeli hastayı sırtında ambulansa taşıdı - Son Dakika
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Ordu'da sağlık personeli hastayı sırtında ambulansa taşıdı

07.09.2022 15:10
Ordu'da sağlık personeli hastayı sırtında ambulansa taşıdı

Ordu'da bir sağlık görevlisi, ambulansın giremediği fındık bahçesindeki 77 yaşındaki hastayı sırtında ambulansa taşıyarak hastaneye ulaştırıldı.

Ordu'da bir sağlık görevlisi, ambulansın giremediği fındık bahçesindeki 77 yaşındaki hastayı sırtında ambulansa taşıyarak hastaneye ulaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, Kabadüz ilçesine bağlı Gürpınar Mahallesi'nde kronik hipertansiyon hastası olan kadın A.Ç, fındık hasadı yaptığı sırada ishal, kusma ve yüksek ateşe bağlı rahatsızlık yaşadı.

Kadının yakınları tarafından 112 Acil Servis ekiplerine haber verilerek tıbbı yardım istendi.

Bir süre sonra bölgeye gelen sağlık ekipleri bölgede arazi şartlarının elverişsizliği nedeniyle hastaya yürüyerek ulaştı.

Fındık bahçesinde ilk müdahalesi yapılan hasta kadın daha sonra sağlık ekibinin sırtında ambulansa taşındı.

Kadın, Ordu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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Kaynak: AA

Kabadüz, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da sağlık personeli hastayı sırtında ambulansa taşıdı - Son Dakika

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