Alınan bilgiye göre, Kabadüz ilçesine bağlı Gürpınar Mahallesi'nde kronik hipertansiyon hastası olan kadın A.Ç, fındık hasadı yaptığı sırada ishal, kusma ve yüksek ateşe bağlı rahatsızlık yaşadı.

Kaynak: AA

Kabadüz, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ordu'da sağlık personeli hastayı sırtında ambulansa taşıdı - Son Dakika

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