Ordu'da Ceren Özdemir'in ismi meydanda yaşatılacak - Son Dakika

Ordu'nun Altınordu ilçesinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ceren Özdemir'in adı, kentteki bir meydana verildi.
Büyükşehir Belediyesince, Ceren Özdemir'in adının Altınordu ilçesindeki Köprübaşı Meydanı'na verilmesi kararlaştırıldı.
Bunun üzerine "Ceren Özdemir Meydanı" yazılı kalp şeklindeki platform meydana yerleştirildi.
Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık 2019'da Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu binaya girerken bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.