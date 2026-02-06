Ordu'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ordu'nun 13 ilçesinde mezarı bulunan 30 kişi için anma programı düzenlendi.
Depremlerde hayatını kaybedenler için mezarları başında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yer aldığı programlara, depremlerde yakınlarını kaybeden aileler de katıldı.
Son Dakika › Güncel › Ordu'da Deprem Şehitleri Anıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?