Ordu'da dere taştı, 9 evi su bastı - Son Dakika
Üye Girişi

Ordu'da dere taştı, 9 evi su bastı

14.06.2022 09:23
Ordu'da dere taştı, 9 evi su bastı

ORDU'nun İkizce ilçesinde etkili olan şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

ORDU'nun İkizce ilçesinde etkili olan şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Metrekareye 150 kilogram yağışın düştüğü ilçede Akçay Deresi'nin yan kolları taştı, 9 evin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

İkizce'de dün sabah başlayan ve gece saatlerine kadar aralıklarla etkili olan kuvvetli yağmurda, ilçe merkezinden geçen Akçay Deresi'nin yan kolları taştı. Taşkın nedeniyle 9 evin zemin ve bodrum katlarını su bastı. İhbar üzerine bölgeye Ordu Büyükşehir Belediyesi ve İkizce Belediyesi ile AFAD ekipleri sevk edildi. Su basan evlerde ve heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan bazı yollarda ekipler, temizlik ve yol açma çalışması başlattı.İkizce Belediye Başkanı Osman Kaygı, "Metrekareye 150 kilogram civarında yoğun bir yağış oldu. Önlemlerimizi almıştık. Heyelanlar, derelerde taşmalar oldu.  9 evimizi su bastı ama can kaybı, hayvan telefi yok. Şu an kontrol altında, yağış durdu. Çalışmalar devam ediyor. Sahada 20'ye yakın aracımız ve 40 personelimiz var. Herhangi bir sıkıntımız şu an için yok" dedi.


Ordu'da dere taştı, 9 evi su bastı
Ordu'da dere taştı, 9 evi su bastı
Ordu'da dere taştı, 9 evi su bastı
Ordu'da dere taştı, 9 evi su bastı
Ordu'da dere taştı, 9 evi su bastı
Ordu'da dere taştı, 9 evi su bastı
YORUMLAR
500
Kulu'da zemin katı su basan binada vatandaşlar mahsur kaldı Kulu'da zemin katı su basan binada vatandaşlar mahsur kaldı Sağanak hayatı olumsuz etkiledi Sağanak hayatı olumsuz etkiledi Çukura düşüp, çırpınan Efsun'u, acil yardım ve afet yönetimi öğrencileri kurtarmış Çukura düşüp, çırpınan Efsun'u, acil yardım ve afet yönetimi öğrencileri kurtarmış
Kaynak: DHA

Akçay, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da dere taştı, 9 evi su bastı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:28 Beşiktaş'ta sokak ortasında cinsel ilişkiye girenlerin kimliği tespit edildi! Kadın, dizi oyuncusu çıktı
15:26 İmamoğlu, Kaftancıoğlu'nun CHP üyeliğinin düşürülmesine tepkili: Siyasi baskıyla alınan zorlama karar gerçeği değiştirmez, yol arkadaşlığımız sürecek
14:59 Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde karşısına çıkacak rakibi netleşiyor
14:56 Kızının öldüğü saatte tuvalette olduğunu söyleyen kadın, olay anını canlandırdı!
14:49 Sağlık Bakanlığı önünde aksiyon dolu anlar! Bir sağlık çalışanı "Bakan Koca gelmezse kendimi patlatacağım" diyerek kendini ambulansa kilitledi
14:47 Bakan Akar'dan "Kıbrıs'ın kuzeyinde işgaliniz sürüyor" diyen Yunan parlamentere çok sert çıkış: Siz kavga etmek istiyorsunuz!
14:40 Aydemir Akbaş'tan skandal sözler: Allah gecinden versin şu an eşim ölse, hemen bir tane 20'lik alırım! Lazımsa neden almayayım?
14:37 Fenerbahçe, Marcelo transferinde sona geldi! Yıldız futbolcu maaş beklentisini kulübe iletti
14:28 CHP'den kesin ihracı istenen Tanju Özcan: Ben siyaseti hiç kıvırmadan yaptım, Cumhuriyet Halk Partisi'nin üvey değil, öz evladıyım
14:11 Erdoğan butona bastı Türksat 5B uydusu hizmete girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 15:33:00. #1.11#
SON DAKİKA: Ordu'da dere taştı, 9 evi su bastı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement