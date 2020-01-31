Ordu'da doğal gaz borusu patladı - Son Dakika

Ordu'nun Ünye ilçesinden geçen doğal gaz hattında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yazkonağı mevkisinin yüksek kesiminden geçen doğal gaz boru şebekesinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hatta çıkan yangını söndürme çalışması yürütüyor.

Valilik açıklaması

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, hatta meydana gelen patlamanın ardından yangın çıkmasıyla itfaiye ekipleri, Botaş ve Aksa firması yetkililerinin bilgilendirildiği ve güvenlik birimlerince çevre güvenliği alındığı vurgulandı.

Doğal gaz boru hattında meydana gelen yangının devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Patlamaya sebep olacak herhangi müdahale tespit edilememiştir. Olayla ilgili can ve mal kaybı yaşanmamış olup, patlamanın etkisiyle çevrede oturan vatandaşlar kısa süreli panik yaşamış ve çevredeki evlerde cam kırılması şeklinde hafif hasarlar meydana gelmiştir."

Ünye Kaymakamı Güney'in açıklaması

Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, patlamanın yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu.

Güney, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, doğal gaz boru hattında sebebini henüz bilemedikleri, teknik nedenle de olabilecek bir patlamanın meydana geldiğini söyledi.

Patlamanın etraftaki evlerde hissedildiğini belirten Güney, herhangi can kaybı ya da yaralanma meydana gelmemesine sevindiklerini ifade etti.

Güney, hattın aynı zamanda Fatsa'ya doğal gaz temini sağladığına dikkati çekerek, "Şu an itibarıyla patlama dolayısıyla Fatsa ilçemize doğal gaz akışı durdurulmuş durumda." dedi.

Yangını kontrollü şekilde soğutma çalışmalarına devam edildiğini anlatan Güney, "Belediyemiz, emniyet ve jandarma teşkilatımız, itfaiyemiz, Aksa yetkililerimiz, bütün teknik ekiplerimiz sahada. Öncelikli olarak yangının söndürülmesi, patlamanın neden kaynaklandığının sebeplerinin araştırılması, daha sonra da sistemin onarılarak doğal gaz akışıyla ilgili gerekli müdahalelerin yapılması gerekiyor." diye konuştu.

Öte yandan, bölgede bulunan Botaş ekiplerinin müdahale için hattaki gazın yanarak bitmesini beklediği, yangının sönmesinin ardından çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

Yangın nedeniyle tedbir amacıyla 8 evin boşaltıldığı kaydedildi.