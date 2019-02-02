Son Dakika Haberleri: Ordu'da Ev Yangını

Ordu'da Ev Yangını

39 dakika önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir ev, yangında kullanılamaz hale geldi.

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Ordu'nun Ünye ilçesinde bir ev, yangında kullanılamaz hale geldi.

İpekyolu Mahallesi Söğütlü 7. Sokak'ta oturan Hasibe Poyraz'a (86) ait tek katlı evde, sobadan sıçrayan kıvılcımların eşyaları tutuşturması nedeniyle yangın çıktı.

Yangını fark eden mahalle sakinleri, görme yetisi az olduğu için dışarı çıkmakta güçlük çeken Poyraz'ı evden çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangını söndürdü.

Yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Sağlık durumu iyi olan Hasibe Poyraz'ın birlikte yaşadığı oğlu Yüksel Poyraz'ın ise yangın sırasında evde olmadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 06:08 Kaynak: AA

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