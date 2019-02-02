Ordu'da Ev Yangını

Ordu
'nun Ünye
ilçesinde bir ev, yangında kullanılamaz hale geldi. İpekyolu
Mahallesi Söğütlü
7. Sokak'ta oturan Hasibe Poyraz'a (86) ait tek katlı evde, sobadan sıçrayan kıvılcımların eşyaları tutuşturması nedeniyle yangın çıktı.
Yangını fark eden mahalle sakinleri, görme yetisi az olduğu için dışarı çıkmakta güçlük çeken Poyraz'ı evden çıkardı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi
Ünye İtfaiye
Grup Amirliği ekipleri, yangını söndürdü.
Yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
Sağlık durumu iyi olan Hasibe Poyraz'ın birlikte yaşadığı oğlu Yüksel Poyraz'ın ise yangın sırasında evde olmadığı öğrenildi.