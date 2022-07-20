ORDU'DA FINDIK KABUĞUNDAN AKTİF KARBON ÜRETİM TESİSİ KURULUYOR - Son Dakika
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ORDU'DA FINDIK KABUĞUNDAN AKTİF KARBON ÜRETİM TESİSİ KURULUYOR

20.07.2022 11:46

ORDU'da, fındık kabuğundan aktif karbon üretmek amacıyla kurulacak 'Aktif Karbon Üretim Tesisi' için temel atıldı.

ORDU'da, fındık kabuğundan aktif karbon üretmek amacıyla kurulacak 'Aktif Karbon Üretim Tesisi' için temel atıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, fındık kabuğundan aktif karbon üretmek amacıyla kurulması planlanan 'Aktif Karbon Üretim Tesisi' için temel atma programı düzenlendi. Perşembe ilçesine bağlı Efirli Mahallesi'ndeki belediye yerleşkesinde kurulacak olan tesisle ilgili açıklamalarda bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, aktifin karbonun gıdaların temizlenmesinin yanı sıra ilaç yapımı ve nükleer sanayide kullanıldığını söyledi. Fındık kabuklarını alarak tesiste işleyeceklerini belirten Güler, Aktif karbon, hem gıdaların temizlenmesinde hem suyun temizlenmesinde hem çevrede maske, ilaç yapımında hatta nükleerde bile kullanılabilen bir ürün. Ama biz fındıkkabuğunu yakıyorduk. Şimdi bundan 22 bin ton kabuğu alacağız, bundan 2 bin 200 kiloluk aktif karbon yapacağız. Bu çalışma neticesinde yaklaşık şu anda 2,5 lira olan fındıkkabuğu 5 doların üzerinde bir ürüne doğru geçecek. Aktif karbonu yaparsak karlı bir iş. Hedefe ulaşmış oluyoruz. Nasip olursa bizden sonraki gençler bunun üzerinde çalışabilirse içini yiyip dışını attığımız kabuktan neler yapıldığını inşallah gösteririz diye ümit ediyoruz. Yani buradaki amacımız buö diye konuştu.

'ÇOK ÖZEL BİR MADDE'

Güler, aktif karbonun çok özel madde olduğunu ifade ederek, Bir dönüm yer düşünün. Bir gramın içerisinde bir yer düşünün. Belki düşüncemize göre kocaman 1 dönüm nasıl fındıkkabuğunun içerisinde düşünebilirsiniz. Milimetrenin milyonda biri gibi düşünün ve bunun içerisindeki ince damarlarının toplamını açtığınız zaman 1 dönümlük alan meydana geliyor. Burada bütün kirlilikler, ütün maddeler burada tutuluyor. Aktif olduğu için de bunları yakalıyor. Suyu temizliyor mesela veya şeker üretiminde kahverengi bir su çıkıyor, nu olduğu gibi bembeyaz bir hale getiriyor. Çocukların içtiği zaman gazını alıyor. Nükleer dahil kullanım alanı olan çok özel bir madde. Hepsi bizim fındıkkabuğundan oluyor. İnşallah fabrikada bunu gerçekleştireceğiz. Bunu üretip satacağız. Hem Türkiye'nin hem de dışarının ihtiyacını karşılayacağızö şeklinde konuştu.

Yapılan duaların arından tesisin temeli atıldı.

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Kaynak: DHA

Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ORDU'DA FINDIK KABUĞUNDAN AKTİF KARBON ÜRETİM TESİSİ KURULUYOR - Son Dakika

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