ORDU'DA İSRAİL'E TEPKİ, FİLİSTİN'E DESTEK KONVOYU - Son Dakika

ORDU'da, işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları protesto etmek için konvoy düzenlendi. Yaklaşık 300'e yakın aracın katıldığı konvoy öncesinde konuşan Memur-Sen Başkanvekili Kerim Alptekin, 'Kudüs, kirli postallar altına eziliyor dedi.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları nedeniyle Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Ordu Şubesi tarafından destek konvoyu düzenlendi. Karşıyaka Mahallesi'ndeki şube binası önünde toplanan sendika üyeleri, son günlerde yaşanan olaylar nedeniyle İsrail aleyhine sloganlar attı. Bayrak ve dövizlerle sık sık protesto seslerinin yükseldiği alanda bulunan kalabalığa seslenen Memur-Sen Başkanvekili ve Diyanet-Sen Şube Başkanı Kerim Alptekin, 'Filistin, saldırı altında. Kudüs, kirli postallar altına eziliyor, Mescid?-i Aksa gettolaşmış ruhların, terörist canilerin tasallutu altında ve bir halk direnmeye devam ediyor. İkiyüzlü dünyaya inat, başını kuma gömenlere inat bir halk, bir ümmet ölüme aldırış etmeden, korkak düşmenin üzerine yürüyor. Utan dünya, utan insanlık. Unutmak felakettir, biz bugün buraya hatırlatma yapmak için, teröre karşı direnen ve her neresinden bakarsanız bakın insan olmanın onurunu kurtarmak için imanın izzetini korumak adına, çoluk çocuk demeden, kadını ve erkeğiyle, genci ve yaşlısıyla canını ortaya koyan yiğitlerin mücadelesine omuz vermek, insan olmanın asgari şartını yerine getirmek için toplandık diye konuştu.

Açıklamanın ardından yaklaşık 300 araçlık konvoy, kornolar ve bayraklar eşliğinde kentte tur attı.