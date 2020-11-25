Ordu'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon Toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Ordu'da, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı yapıldı.

Vali Tuncay Sonel, Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan toplantıda, bugüne kadar yapılan çalışmalar ve faaliyetlerin ele alınarak değerlendirileceğini söyledi.

Kadına şiddet konusunun, toplumun her kesimini ilgilendirdiğine işaret eden Sonel, "Kadınlar bizim için çok değerlidir. Onlar bizim için çok çok önemli. Kadınlarımız güçlü olduğu takdirde toplumumuz da güçlü olur." dedi.

Sonel, onların her şeyden önce bir anne olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Bizim inancımızda, cennet annelerin ayaklarının altındadır. Anneye el kalkmaz. Bir anneye nasıl el kalkar, anlamış değilim. Çalışma hayatında, iş dünyasında, akademik çevrede, tıp dünyasında, toplumun her kesiminde çok değerli kadınlarımız var. Kadınlarımızın toplumumuzdaki yeri hakikaten çok çok önemli. Ordu genelinde biz bu konuya daha fazla dikkat çekeceğiz. Bu konuda çaba gösteren kurumlarımıza, kuruluşlarımıza ve sivil toplum örgütlerine teşekkür ediyoruz."

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı görev yapan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürü Semra Ay Hülür ise bir sunum yaptı.

Hülür, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde yapılacak program ve etkinliklerle ilgili bilgi verdi.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla vatandaşların yoğun olduğu yerlerde afiş, pankart, döviz çalışmaları yapıldığını anlatan Hülür, her eve giren ekmeklerin konulduğu kese kağıdı ve ambalajların üzerine "Ekmeğimiz Aşımız, Kadınlar Baş Tacımız", "Kadına Şiddet, İnsanlığa İhanettir" yazısı yazılarak, kadına yönelik şiddete dikkat çekildiğini, kamu kurumlarında çalışan kadın personele yönelik eğitim çalışmaları yapıldığını, kurum ziyaretlerinde bulunulduğunu, vatandaşların yoğun olduğu cadde ve sokaklarda stant açmak suretiyle broşür dağıtımı yapıldığını belirtti.

İçişleri Bakanlığının KADES uygulamasının da tanıtıldığı toplantıda, Vali Sonel, kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda yapılabilecek çalışmalar ve faaliyetler konusunda komisyon üyelerinin de görüş, öneri ve düşüncelerini dinledi.

Sonel, kadına yönelik şiddetin önlenmesi çalışmaları kapsamında okullarda öğrencilere eğitim verilmesini, tüm kurumların en üst düzeyde hassasiyet göstermesini ve farkındalık çalışmalarına destek olmalarını istedi.

Vali Sonel, toplantıya katılan komisyon üyeleri ile "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" etkinlikleri kapsamında Süleyman Felek Caddesi'nde kurulan, vatandaşlara broşür ve çam fidanı dağıtımı yapılan farkındalık standını ziyaret etti.