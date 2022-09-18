Ordu Valiliği kalacak yeri olmayan öğrencileri otellerde misafir ediyor - Son Dakika
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Ordu Valiliği kalacak yeri olmayan öğrencileri otellerde misafir ediyor

18.09.2022 16:20

Ordu'da kalacak yeri olmayan üniversite öğrencileri kiralanan otellerde misafir ediliyor.

Ordu'da kalacak yeri olmayan üniversite öğrencileri kiralanan otellerde misafir ediliyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Tuncay Sonel'in geçen yılki gibi bu yıl da üniversite öğrencilerini yalnız bırakmadığı belirtildi.

Ordu Üniversitesini kazanıp kayıt yaptıran ancak Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlara yerleştirmeleri yapılıncaya veya kiralık ev buluncaya kadar kalacak yeri olmayan öğrencilerin, Vali Sonel'in girişimleriyle kamu kurumlarının misafirhaneleri ve kiralanan otellerde misafir edildiği aktarılan açıklamada, şimdiye kadar misafir edilen öğrenci sayısının 137'ye ulaştığı bildirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Sonel, Ordu Valiliğinin "Açık Kapı" ofisine öğrenci belgesiyle başvuran öğrencilerin misafirhane veya otellere kadar götürülüp yerleştirildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Devletimizin katkılarıyla İçişleri Bakanlığımız ile Gençlik ve Spor Bakanlığımızın koordinesinde bu yıl yurt kapasiteleri artırıldı. Yedekte olan ya da evde kalmak isteyen öğrencileri bu yıl da misafir ediyoruz. Devletimiz her daim onların yanında."

Üniversite öğrencisi Muhammet Fatih Güleç ise uygulamadan çok memnun olduklarını kaydederek, "Ordu Valimiz Sayın Tuncay Sonel, yurt çıkıncaya kadar bizleri misafir ediyor. Devletimizin şefkatini Sayın Valimiz bizlere gösterdi. Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Tuncay Sonel, gençlik, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu Valiliği kalacak yeri olmayan öğrencileri otellerde misafir ediyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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