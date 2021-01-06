Ordu'da kardeşi ve yengesini silahla öldüren kişi tutuklandı - Son Dakika

Ordu'da kardeşi ve yengesini silahla öldüren kişi tutuklandı
06.01.2021 18:45
Ordu'nun Kumru ilçesinde tartıştığı kardeşi ve yengesini silahla öldüren kişi tutuklandı.
Ordu'nun Kumru ilçesinde tartıştığı kardeşi ve yengesini silahla öldüren kişi tutuklandı.
Demircili Mahallesi'nde tabancayla kardeşi Erdal B. ile yengesi Emine B'yi öldürdükten sonra gözaltına alınan Hikmet Erhan B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kumru adliyesine sevk edilen Hikmet Erhan B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Hikmet Erhan B, dün tartıştığı ve aralarında husumet bulunan kardeşi Erdal B. ile yengesi Emine B'yi tabanca ile ateş ederek öldürmüştü.
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