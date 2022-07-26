Ordu'da karısını ezerek öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi - Son Dakika
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Ordu'da karısını ezerek öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi

26.07.2022 18:10
Ordu'da karısını ezerek öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi

Ordu'da'nun Korgan ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Selime Pişkin'e kullandığı minibüsle çarpan ve ardından kadını duvara sıkıştırarak öldüren, kızı Havva Nur Pişkin'i ise yaralayan İbrahim Pişkin, ağırlaştırılmış müebbet cezası ile cezalandırıldı.

Ordu'da'nun Korgan ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Selime Pişkin'e kullandığı minibüsle çarpan ve ardından kadını duvara sıkıştırarak öldüren, kızı Havva Nur Pişkin'i ise yaralayan İbrahim Pişkin, ağırlaştırılmış müebbet cezası ile cezalandırıldı.

İlçeye bağlı Merkez Caddesi'nde 11 Kasım 2021 tarihinde meydana gelene olayda İbrahim Pişkin (47), uzun süredir ayrılma aşamasında olduğu eşi Selime Pişkin (45) ile yeniden birlikte olmak istedi. Durumu kabul etmeyen eşi ile İbrahim Pişkin arasında tartışma çıktı. İbrahim Pişkin bunun üzerine eşini çocuklarının ve vatandaşların gözü önünde aracıyla ezdi. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Eşini ezerek ölmesine sebep olan İbrahim Pişkin ise emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayda çiftin 4 çocuğundan birisi olan 22 yaşındaki kızları Havva Nur Pişkin de yaralanmıştı.

Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dahilinde sanık bugün Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Sanık İbrahim Pişkin, "Benim bir transit marka aracım vardır, olay günü servise çıktım ve köyümdeki eve geldim. Büyük oğlumun eve gelmesini bekledim, oğlumun eve gelmesini beklerken alkol içtim, oğlum eve geldikten sonra küçük oğlumu okuldan aldım. Çocuklarımı annesine bırakacaktım, bu nedenle küçük çocuklarım Ömer ve Halil İbrahim ile birlikte yola çıktık. Ömer ve Halil İbrahim de araçta benim yanımda oturuyorlardı. Olay yeri zaten kavşak gibi bir yerdi, araçla kavşaktan döner dönmez olay yerine geldiğimde direksiyon hakimiyetimi kaybettim. Halil İbrahim'in bağırması üzerine bir şeye çarptığımı anladım, arabadan aşağı indiğimde eşime ve kızıma çarptığımı fark ettim. Eşimi yerde hareketsiz halde görünce kendimi kaybettim. Bu andan sonra ne yaptığımı hatırlamıyorum, benim kesinlikle öldürme gibi bir kastım yoktur, bilerek ve isteyerek bu eylemi gerçekleştirmedim, üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Duruşmada, Fatsa Ağır Ceza Reisi Erdem Oğuz Özer sanığın 'Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası' ile cezalandırılmasına karar verdi. - ORDU

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Bakan Karaismailoğlu, AK Parti Ordu İl Başkanlığını ziyaretinde konuştu Açıklaması Bakan Karaismailoğlu, AK Parti Ordu İl Başkanlığını ziyaretinde konuştu Açıklaması
Kaynak: İHA

Havva Nur, Korgan, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da karısını ezerek öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi - Son Dakika

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