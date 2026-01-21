Ordu'da Karla Mücadele Çalışmaları Hızla Devam Ediyor - Son Dakika
Ordu'da Karla Mücadele Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

21.01.2026 15:30
Ordu'da 600 personel ve 417 araçla karla mücadele, hasta ve cenaze hizmetlerine öncelik veriliyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin karla mücadele çalışması sürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 600 personelin, 417 araç ve iş makinesi ile karla mücadele kapsamında vatandaşların mağdur olmaması için fedakarca görev yaptığı belirtildi.

Ekiplerin kilometrelerce kapalı mahalle ve grup yolunu ulaşıma açtığı, hastaların sağlık kuruluşlarına ulaşımının sağlandığı, cenaze hizmetiyle de acılı ailelerin yükünün paylaşıldığı vurgulandı.

Ekiplerin 1 günde 692 mahalleye müdahale ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Karla mücadelede önceliği hasta ve cenaze hizmetlerine veren ekipler 1 günde 168 hastanın ulaşımını sağlarken, vefat eden 58 vatandaşa cenaze hizmeti verdi. Ordu'yu beyaza bürüyen kar yağışı özellikle yüksek rakımlı ilçelerde yaşamı zorluyor. Kar özellikle Akkuş ve Kabadüz'de etkili oldu ve 2 metreye ulaştı. Mesudiye, Perşembe, Gölköy, Gürgentepe, Ulubey ve Aybastı'da 1 metreyi bulan kar nedeniyle ekipler sahada zorlu ve etkin mücadelesini sürdürüyor."

Kaynak: AA

