Ordu\'da Kaza: Genç Kadın Hayatını Kaybetti

Ordu'nun Perşembe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan genç kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Dereiçi Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Mina Aydın'ın (29) kullandığı 52 DG 470 plakalı otomobil ile Çağrı H. (39) yönetimindeki 52 AGF 090 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile Çiğdem H. (38), A.H. (1) ve A.H. (7) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kazada ağır yaralanan Mina Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Mina Aydın'ın kısa bir süre sonra düğününün olacağı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - ORDU