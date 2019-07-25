Ordu'da kazada ağır yaralanan çocuk hayatını kaybetti
1 saat önce
Ordu'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan çocuk, tedavi gördüğü hastanede öldü.
Ordu Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:52 Kaynak: AA
'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan çocuk, tedavi gördüğü hastanede öldü. Ünye
ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi
'nde iki gün önce Altun K'nın kullandığı 52 EY 579 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Efe Uysal
(11), Samsun
'da tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti.
Züleyha Akçay
ve Ayşe Uysal'ın da hayatını kaybettiği kazaya ilişkin gözaltına alınan sürücü Altun K, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.
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