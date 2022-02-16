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Ordu'da KDV indirimi denetimi yapıldı - Son Dakika

Ordu'da KDV indirimi denetimi yapıldı

16.02.2022 11:59
Ordu'da KDV indirimi denetimi yapıldı

Ordu'da, temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzden 8'den yüzde 1'e indirilmesine yönelik düzenlemenin ardından marketlerde denetim gerçekleştirildi.

Ordu'da, temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzden 8'den yüzde 1'e indirilmesine yönelik düzenlemenin ardından marketlerde denetim gerçekleştirildi.

Altınordu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin Zabıta Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince, zincir marketler başta olmak üzere kentteki tüm marketleri kapsayacak şekilde denetim yapıldı.

Bu doğrultuda, marketlerdeki ürünlerde yüzde 7'lik KDV indiriminin uygulanıp uygulanmadığı, ürün fiyatlarının karşılaştırılması, etiket fiyatı ile kasa fiyatının tutup tutmadığı ve ürün son kullanım tarihi kontrol edildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, kent genelindeki marketler ve gıda ürünü satan tüm iş yerlerinde uygulamayı sürdüreceklerini belirtti.

Tüketici hakları açısından kamu denetimi yoluyla vatandaşın yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Tören, "Bu şehir hepimizin şehri. İçinden geçmekte olduğumuz bu zorlu süreçte dayanışma içerisinde olmalıyız." ifadesini kullandı.

Tören, ayrıca hükümetin aldığı kararlara uyan marketler ve hizmet sektörünün temsilcilerine teşekkür etti.

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Zabıta Müdürlüğü, Altınordu, Tören, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ordu'da KDV indirimi denetimi yapıldı - Son Dakika


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